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Проект бюджета на 2020-2022 годы

Доход бюджета России от акцизов на алкоголь к 2022 году может снизиться на 27,5%

Этот показатель может составить 37,466 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета
Описание
© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Доход федерального бюджета от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% может снизиться на 27,5% по сравнению с показателем за 2020 год и составить 37,466 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

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Как уточняется в документе, речь идет о доходах бюджета от алкоголя за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и/или спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и/или винного дистиллята, и/или фруктового дистиллята.

Доход бюджета РФ от акцизов на алкоголь в 2020 году ожидается в размере 51,675 млрд рублей, в 2021 году - 42,915 млрд рублей.

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РоссияПроект бюджета на 2020-2022 годы
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