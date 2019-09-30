Доход бюджета России от акцизов на алкоголь к 2022 году может снизиться на 27,5%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Доход федерального бюджета от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% может снизиться на 27,5% по сравнению с показателем за 2020 год и составить 37,466 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

В Госдуму внесли проект федерального бюджета на три года

Как уточняется в документе, речь идет о доходах бюджета от алкоголя за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и/или спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и/или винного дистиллята, и/или фруктового дистиллята.

Доход бюджета РФ от акцизов на алкоголь в 2020 году ожидается в размере 51,675 млрд рублей, в 2021 году - 42,915 млрд рублей.