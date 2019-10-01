Власти Петербурга подтвердили получение разрешения на ввод трех новых станций метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Заказчик строительства трех новых станций петербургского метрополитена 1 октября получил разрешение на ввод их в эксплуатацию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"ДТС ("Дирекция транспортного строительства") получила во вторник положительное заключение Ростехнадзора о соответствии трех станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" требованиям проектной документации. Пусконаладочные работы на объектах завершены", - отметила собеседница агентства.

Ростехнадзор 30 сентября признал станции готовыми к работе. Как ранее сообщил агентству руководитель Северо-Западного управления ведомства Константин Давыдов, все выявленные нарушения, указанные в предписании от 30 августа 2019 года, устранены.