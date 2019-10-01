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Проект бюджета на 2020-2022 годы

Силуанов оценил профицит бюджета по итогам 2019 года

Первый вице-премьер, министр финансов отметил, что этот показатель может быть больше 0,6% ВВП
Первый вице-премьер РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Первый вице-премьер РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЕРЕВАН /Армения/, 1 октября. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета России по итогам 2019 года может быть больше 0,6% ВВП, прогнозирующихся в материалах к проекту бюджету на 2020-2022 годы. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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"0,6% ВВП? Мне кажется, будет побольше", - сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что пока не может уточнить, насколько больше может быть этот показатель.

В материалах к проекту бюджета на 2020-2022 годы, размещенных 30 сентября в базе данных Госдумы, содержится прогноз исполнения бюджета 2019 года с профицитом в 0,6% ВВП.

Согласно закону о бюджете 2019 года, профицит бюджета по итогам года должен составит 1,7% ВВП.

На 1 сентября 2019 года профицит бюджета составлял 3,7% ВВП. Силуанов пояснил журналистам, что итоговый профицит уменьшится в связи с тем, что наибольший объем трат, особенно на национальные проекты, приходится на вторую половину года.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссияПроект бюджета на 2020-2022 годы
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