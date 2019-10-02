Глава "Лукойла" рассказал о высокой защите инфраструктуры предприятия за пределами России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Инфраструктура нефтяной компании "Лукойл", расположенная за пределами РФ, высоко защищена от потенциальных атак, на подобие тех, которые произошли в сентябре в Саудовской Аравии. В то же время в России риск таких атак практически не возможен, сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Сегодня наша инфраструктура расположена достаточно далеко от границ Российской Федерации, она хорошо защищена, я уверен, что на территории России такое не произойдет", - сказал он.

Алекперов отметил, что в Ираке у "Лукойла" создана надежная система безопасности.

Глава нефтяной компании добавил, что от подобных инцидентов не выигрывает никто на мировом рынке. Он отметил, что рынок нефти довольно быстро стабилизировался после атак на нефтяную промышленность Саудовской Аравии и в настоящее время дефицита нефти на мировом рынке нет.

"Технология достаточно быстро восстанавливается...И запасы нефти, которые находятся сейчас в разных странах, они достаточно высокие, поэтому цена тут же восстановилась. То есть дефицита на рынке нет", - сказал Алекперов.

Потенциал для наращивания

Алекперов добавил, что "Лукойл" имеет резервы для наращивания объемов добычи нефти.

"У компании есть сегодня резервы для наращивания добычи", - сказал он.

При этом Алекперов не стал комментировать прогнозные объемы добычи нефти в этом и следующем году в связи с исполнением Россией обязательств по сделке ОПЕК+.

"Сложно сказать, когда у тебя закрытые скважины. Скважины сегодня остановлены, но мы продолжаем бурить, мы продолжаем наращивать потенциал, мы надеемся, что в следующем году стабилизация наступит уже где-то или в преддверии зимы, или сразу после зимнего периода будет принято решение, которое даст нам возможности раскачиваться", - сказал он, отвечая о планах по добыче нефти в 2020 году.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца I квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Цена нефти

Алекперов прогнозирует, что цена нефти до конца 2019 года благодаря сделке ОПЕК+ сохранится на уровне $60 за баррель.

"Я думаю, что стабильность рынка благодаря тому, что существует соглашение ОПЕК+, сохраняется. Это коридор 60 [$ за баррель] плюс, 60 минус. Это небольшие колебания", - сказал он.

По словам Алекперова, будущие параметры сделки ОПЕК+ или ее корректировка пока не обсуждались, но "Лукойл" не планирует наращивать добычу предстоящей зимой. "На зимний период мы строим свою программу из того, что сделка (ОПЕК+) будет на зиму продлена. Мы не строим зимники для перевозки автотранспортом нефти из разведочных скважин, чтобы не тратить лишние деньги", - отметил глава "Лукойла".

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".