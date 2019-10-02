Путин заявил об отсутствии доказательств причастности Ирана к нападению на Saudi Aramco

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия против того, чтобы перекладывать на Иран ответственность за нападения на энергообъекты Саудовской Аравии. Доказательств причастности Ирана к этим атакам нет, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Мы против того, чтобы перекладывать вину на Иран, поскольку для этого нет никаких доказательств. Вчера мы тоже эту тему с президентом [Ирана Хасаном] Роухани обсуждали. Его позиция заключается в том, что Иран снимает с себя всякую ответственность за это событие. Он [Иран] не причастен к этому событию, и для него - для Ирана - несколько странновата позиция некоторых стран, которые без достаточных оснований и без получения результатов международного расследования назначают его виновным", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что нападения на энергообъекты Саудовской Аравии имели серьезные последствия для мирового энергетического рынка, но своей цели они не достигли. "Это деструктивное событие, которое повлекло за собой серьезные последствия для мирового энергетического рынка, но не думаю, что те, кто реально планировал и осуществлял эту акцию, достигли своих целей", - сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что Россия осуждает подобные акции.

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