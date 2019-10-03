Трутнев недоволен расходованием выделенных на дороги Владивостока федеральных средств

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Власти Владивостока тратят выделенные для города федеральные средства не по назначению. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в четверг раскритиковал работу мэра Олега Гуменюка во время осмотра дорожной сети столицы региона.

"Вы может что-то перепутали, но мы не на то, чтобы вы реставрировали дороги, давали вам деньги [в ответ на отчет Гуменюка о ходе работ по реставрации дорог в городе - прим. ТАСС], вы же не реставратор, вы - мэр. Все это, чтобы люди не сломали ногу. Смотрится, конечно, уникально, но вы реставрируйте и приводите в порядок ямы за свои деньги... ровным покрытием вы должны заниматься за свой счет, а за наш - расширением дорог, изменением возможности движения. Эти деньги были выделены по поручению президента РФ, чтобы город был красивым, чтобы люди могли спокойно передвигаться по нему", - обратился Трутнев к главе города.

По его словам, это город номер один по количеству автомобилей на душу населения в стране. "Поскольку президент принял решение о переносе сюда столицы Дальнего Востока, мы хотим, чтобы люди могли ездить здесь нормально, а не просто ходить по выровненным бордюрам", - сказал он.

Помимо этого, вице-премьера заинтересовал вопрос, связанный с парковками. Из-за большого количества автомобилей проблема нехватки парковок стоит очень остро в городе. "Можно ведь найти места для парковок, не для одной огромной, а для нескольких маленьких в целях удобства", - заметил Трутнев.

Ранее в этот же день Трутнев призвал власти Владивостока и Госавтоинспекцию вместе работать над улучшением дорожной ситуации. Вице-премьер отметил, что на некоторых дорогах работы по реконструкции проведены всего на 20%, при этом ремонтный сезон уже завершается. Гуменюк сообщил, что проблема была в дождливом лете, также в подрядчиках, которые не смогли качественно и в срок выполнить все работы. В настоящее время работы ведутся круглосуточно.

Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в 2019 году выделили 1,8 млрд рублей. Ремонтные работы в городе, как сообщали городские власти, предусмотрены для всех основных магистралей. 13 декабря 2018 года Владимир Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.