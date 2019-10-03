Титов: дело Калви должно быть закрыто в связи с результатами финансовой экспертизы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Дело в отношении основателя и сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok должно быть закрыто в связи с данными финансовой экспертизы которая установила, что рыночная стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита в 2,5 млрд рублей составляет не 600 тыс. рублей, как ранее утверждало следствие, а 3,8 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Конечно, есть еще и вопросы по самому существу дела. По нашему мнению, сегодня вообще отпало официальное обвинение, потому что есть экспертиза, заказанная следствием, которая четко говорит, что акции стоили даже дороже, чем та сумма, которая фигурировала в обвинении и в заявлении другой стороны. Поэтому просто отпали все основания для любого уголовного дела", - сказал Титов.

Он добавил, что дело должно быть либо закрыто, либо фигурантам должны быть предъявлены новые обвинения, о которых сейчас не известно.

"Но тогда это должно стать достоянием гласности, это должно быть обнародовано, а не быть за семью печатями", - отметил Титов. По его словам, фигуранты ознакомились с материалами экспертизы, где четко прописана стоимость этих акций. "Есть, конечно, история, что там были ограничения по стоимости, которые фиксировались в уставе, но это было еще до заявления о возбуждении уголовного дела, это исправлено в уставе. Поэтому ссылка на них носит алогичный характер", - добавил бизнес-омбудсмен.

Он подчеркнул, что ситуация, когда часть фигурантов находится под домашним арестом и трое содержатся в СИЗО, никакой логике не поддается, в этом нет правовой обоснованности.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы в этот раз было справедливое решение и была изменена мера пресечения. Все возможное - это значит апеллировать к руководителям наших правоохранительных органов, прокуратуры и следить за процессом. Наши представители будут участвовать в этом процессе, в каждом из трех", - отметил Титов.

В четверг Титов посетил в СИЗО-4 "Медведь" троих фигурантов дела Baring Vostok - Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна и Максима Владимирова. По его словам, в этом изоляторе неплохие условия содержания, а общение с адвокатами осуществляется легче, чем в другом СИЗО. Главная проблема арестантов - общение с родственниками. Никому из троих фигурантов не разрешены звонки родственниками или свидания, они могут общаться только по переписке.