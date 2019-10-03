ЦБ рекомендовал банкам и МФО сообщать заемщикам их долговую нагрузку

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Банк России направил банкам и микрофинансовым организациям (МФО) письмо с рекомендацией информировать заемщика о значении его показателя долговой нагрузки (ПДН), говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

"Банк России в целях повышения осведомленности заемщиков рекомендует организациям <..> информировать физическое лицо о том, что организация обязана рассчитывать в отношении него ПДН при принятии решения предоставлении ему кредита (займа) в сумме (с лимитом кредитования) 10 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, а также при принятии решения об увеличении лимита кредитования по кредиту (займу), в том числе предоставляемому с использованием банковской карты. При этом уведомлять физическое лицо о значении рассчитанного организацией в отношении него ПДН", - говорится в тексте письма, приведенного пресс-службой.

В сообщении отмечается, что организациям также рекомендовано предупреждать заемщика, что, если он не предоставит подтверждающие документы о своих доходах, организация может использовать при расчете ПДН этого клиента данные Росстата о среднедушевом доходе в регионе регистрации заемщика. Если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, он может оказать отрицательное влияние на условия кредитования клиента.

Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать для заемщиков ПДН при принятии решения о кредите на сумму от 10 тыс. рублей. Такие меры приняты Банком России для того, чтобы не допустить "разрастания пузыря" на рынке необеспеченного потребительского кредитования.