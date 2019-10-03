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XVI заседание клуба "Валдай"

Путин считает, что искусственный интеллект кардинально изменит мир

Описание
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Искусственный интеллект кардинально изменит мир, считает Путин.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияXVI заседание клуба "Валдай"
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