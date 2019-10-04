Новак заявил, что дата трехсторонней встречи по газу еще обсуждается

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Дата трехсторонней встречи Украины, России и ЕС по газу еще обсуждается, может пройти 28 октября. Об этом ТАСС сказал министр энергетики России Александр Новак.

"Еще обсуждается, это дата обсуждается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Позднее он уточнил журналистам, что у российской стороны нет принципиальных возражений против предложенной ЕК даты.

В пятницу еврокомиссар по Энергосоюзу Марош Шефчович сообщил в Twitter, что следующий раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия - ЕС - Украина пройдет 28 октября в Брюсселе.

Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября. По итогам встречи, которая продолжалась всего 40 минут, Новак сказал, что впервые за многие годы консультации прошли очень конструктивно. Шефчович также отметил, что на консультациях была "очень позитивная и конструктивная атмосфера".

Стороны также заявили, что продолжение транзита через Украину и поставок российского газа в Европу возможно практически при любом сценарии, а на самый "черный" день "Газпром", Украина и потребители в Европе закачают рекордные объемы газа в подземные хранилища.