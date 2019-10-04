Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России снизилась до 6,62%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде сентября 2019 года снизилась до 6,62%.

Почему российские банки потеряли интерес к вкладам в евро

На эту тему

Об этом говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, во второй декаде сентября ставка находилась на уровне 6,75%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.