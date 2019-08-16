Почему российские банки потеряли интерес к вкладам в евро

Крупнейшие кредитные организации либо вообще не предлагают депозиты в евро, либо делают это по почти нулевой ставке. Эксперты рассказали ТАСС, как сформировался этот тренд

О появлении отрицательных ставок на вклады в евро в российских банках СМИ заговорили еще в июле. Тогда банк "Авангард", входящий в первую сотню, действительно перестал принимать депозиты в европейской валюте и ввел комиссию за хранение евро на счетах. Впрочем, пока это еще не стало массовой практикой. Например, банк "Восточный" предложил клиентам перевести валютные вклады в рублевые. Сбербанк просто не предоставляет евровые депозиты, нет их и у Альфа-банка (но есть накопительные счета в евро). "Тинькофф банк" фактически обнулил ставку, хотя в организации подчеркнули, что не собираются совсем отказываться от вкладов в валюте: "Изменения по ставкам возможны, но вклады в евро и долларах сохранятся в качестве надежного инструмента для сохранения и приумножения капитала для клиентов, которые хотят диверсифицировать свои сбережения". В Росбанке ТАСС напомнили, что не предлагают вклады в евро с 2016 года, не принимают их и в Ситибанке. У кредитных организаций из первой тридцатки, по данным их сайтов, в целом либо вообще нет вкладов в евро, либо они с очень маленьким процентом — как правило, 0,01% с редкими исключениями в 0,6−0,7%. Привлекать депозиты в евро стало невыгодно

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Участники рынка признают, что снижение валютных ставок или вовсе отказ от евровых депозитов — уже давно сформировавшийся тренд. Его объясняют несколькими факторами. Во-первых, в России наблюдается сравнительно небольшое число кредитов в евро, отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, так что банкам просто неинтересны и невыгодны евровые вклады — им некуда направить эти средства. А гражданам они не интересны из-за мизерных ставок — 0,01−0,4%. Во-вторых, с 1 июля ЦБ повысил ставку отчислений в Фонд обязательных резервов за валютные вклады физлиц — с 7% до 8%, то есть чтобы предоставлять вклады в валюте, организации теперь должны делать больше резервов, а это для них опять же накладно. "И дело тут не столько в "девалютизации", сколько в экономической подоплеке, — отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. — Европейский центробанк (ЕЦБ) с 2016 года удерживает ключевую ставку на уровне 0%, и ее повышение в ближайшем будущем маловероятно, в связи с чем банкам невыгодны пассивы в евро". Если сравнивать между собой евро и доллар, то спрос российских банков на доллары выше. Это наглядно видно при сравнении ставок на такие вклады. Сейчас средняя ставка по долларовым вкладам составляет около 1,5% годовых, а по вкладам в евро всего 0,01−0,2% годовых, подчеркнул аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. Александр Тимофеев согласился, что с долларом ситуация обстоит чуть лучше. Но процентные ставки все равно снижаются, и интересные валютные предложения — скорее, исключение, которое банки готовы делать для выгодных клиентов. Валютные вклады — для состоятельных клиентов По данным ЦБ, на 1 июня 2019 года российские банки привлекли депозиты физических лиц в иностранной валюте на 6,15 трлн рублей против 22,656 трлн непосредственно по рублевым вкладам. У так называемого среднего класса — тех, в чьем потреблении доминируют товары, выпущенные в евро- и долларовой зоне, — спрос на валютные вклады остается стабильно высоким, считает Александр Тимофеев. Другое дело, что эта прослойка населения в России очень маленькая.

Управляющий по стратегическому маркетингу Промсвязьбанка Андрей Бархота тоже подчеркнул, что валютные вклады традиционно более характерны для верхнемассового и премиального сегмента. Это объясняет большой средний размер таких депозитов — от 500 тыс. до 1 млн при пересчете на рубли, в то время как для рублевых вкладов он составляет около 50−100 тыс. рублей для массового сегмента, 300−700 тыс. рублей — для верхнемассового. Александр Бахтин уточнил, что в общей структуре депозитов физлиц на валютные приходится около 30%. При этом их суммарная емкость составляет примерно $94 млрд, и практически все это — вклады именно в долларах. С начала года, по данным эксперта, интерес населения к вкладам в валюте сохранялся на повышенных уровнях — из-за высоких инфляционных ожиданий и сокращения разрыва между ставками по рублевым и долларовым вкладам. Впрочем, россияне смотрят на валютные депозиты довольно консервативно, ведь получить одновременно процентный доход и положительную курсовую переоценку непросто — для этого нужно точно угадать временные движения валютного рынка, объяснил Андрей Бархота. В "Тинькофф банке", исходя из своего опыта, ответили, что россияне предпочитают открывать вклады все-таки в рублях. Но если говорить именно о валюте, то соотношение доллара к евро сейчас примерно 80/20. В Росбанке ответили ТАСС, что валюта (доллары — прим. ТАСС) используется клиентами скорее как инструмент диверсификации накоплений и как валютный резерв, нежели как инструмент получения дополнительного дохода, поэтому чувствительность к ставкам достаточно низкая. Клиенты банка "Открытие" предпочитают размещать евро в ценные бумаги, где все еще можно получить доходность на уровне 1−2% годовых при адекватном уровне риска, отметила в свою очередь старший вице-президент организации и директор департамента "Открытие Private Banking" Виктория Денисова. Рынок будет придерживаться низких ставок

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Пока ЕЦБ не только не собирается повышать свои ставки, но и всерьез рассматривает возможности их понижения и возвращения дополнительных монетарных стимулов, а экономика ЕС демонстрирует все больше проблем роста, вряд ли стоит ожидать масштабного укрепления евровалюты, отметил Александр Бахтин. В этих условиях евро будет укрепляться к рублю гораздо меньше, чем доллар. А значит, именно доллар может быть более интересным для возможности заработка на курсовых разницах. Руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора в "Делойт" в СНГ Максим Налютин обратил внимание на мировой опыт: "Если посмотреть на массовые банковские продукты за рубежом, то увидим, что в наибольшей степени там представлены депозиты в локальных валютах, а в иностранной валюте предлагаются только расчетные счета". Так что с учетом стратегии российского ЦБ по снижению доли валютных активов/пассивов в структуре российских банков можно ожидать постепенного снижения количества вкладов в валюте. Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко подчеркнул, что после снижения ключевой ставки ЦБ депозитные ставки также будут ориентироваться на понижение. По его словам, снижение ключевой ставки и мягкая риторика ЦБ дает основания ожидать ее дальнейшего понижения — до 6,75% на конец 2019 года. Однако снижение банковских ставок ожидается неравномерным и будет зависеть от конкурентной среды и бизнес-модели конкретных организаций. В какой валюте хранить сбережения Рыночные эксперты традиционно советовали простым россиянам "не складывать все яйца в одну корзину" и диверсифицировать накопления на три валюты — рубль, доллар и евро. Но есть ли смысл, если евровые вклады теряют свою доходность? Независимые рыночные игроки советуют долгосрочные сбережения все равно хранить в валюте (и в долларах, и в евро). Да, проценты гораздо ниже, чем по рублевым вкладам, но в длительной перспективе клиент с большой вероятностью все равно останется в плюсе — за счет изменения курса. Те же доллар и евро еще пять-десять лет назад были гораздо дешевле — примерно 32−37 рублей и 43−48 рублей соответственно, а значит, те, кто хранит валюту с тех пор, могли заработать.

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