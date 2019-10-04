Оператор "Северного потока - 2" расценил как конструктивные контакты с Данией по проекту

ЖЕНЕВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта газопровода "Северный поток - 2", конструктивно работает с властями Дании по вопросу своевременного получения разрешения на строительство, как это предусмотрено Конвенцией ООН по морскому праву. Сооружение газопровода идет по графику, заявил в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель компании Йенс Мюллер.

"Строительство продвигается в соответствии с графиком, - сказал он. - На сегодняшний день мы уложили более 2000 км труб в водах России, Финляндии, Швеции и Германии. Строительство на обоих участках в местах выхода на берег близится к завершению".

Мюллер напомнил, что имеются "две ожидающие решения в Дании заявки относительно маршрутов в международных водах (в исключительной экономической зоне)". "Процедура рассмотрения одной из них завершена, а другая находится в довольно продвинутой стадии, - пояснил официальный представитель. - Мы конструктивно работаем с датскими властями в обеспечении своевременного согласия на один из маршрутов, как это предусмотрено Конвенцией ООН по морскому праву".