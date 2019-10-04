Глава ФРС заявил, что экономика США находится в хорошем положении

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Экономика США находится в хорошем положении, несмотря на наличие некоторых рисков. Такое мнение выразил в четверг глава выполняющей функции центробанка Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

"Уровень безработицы достиг минимума почти за 50 лет, инфляция приближается <...> к целевой отметке в 2%. Хотя не все в полной мере разделяют экономические возможности, а экономика сталкивается с некоторыми рисками, в целом она, как я люблю говорить, находится в хорошем положении. Наша задача заключается в том, чтобы она оставалась в нем как можно дольше", - заявил Пауэлл на проходящей конференции, посвященной вопросам занятости и стабильности цен.

"Хотя мы считаем, что наша стратегия и инструменты остаются эффективными, перед американской экономикой, как и перед любой другой развитой экономикой мира, стоят некоторые долгосрочные вызовы от низких темпов роста, низкой инфляции и низких процентных ставок", - продолжил глава ФРС.

18 сентября ФРС второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 б. п. Теперь она составляет 1,75-2%. Помимо этого, регулятор улучшил прогноз роста ВВП США в 2019 году до 2,2% с 2,1%. Прогноз роста ВВП страны в 2021 году также был увеличен до 1,9% с 1,8%. Прогноз роста ВВП на 2020 год сохранился на уровне 2%, в 2022 году, ФРС ожидает рост ВВП на уровне 1,8%.

На проходившей в тот же день пресс-конференции Пауэлл признавал наличие ряда рисков для экономики США. По его словам, "с течением времени на американский рост будет влиять глобальный рост - меньше, чем на многие другие экономики, но все же будет". В связи с этим он подтвердил, что негативное влияние на ситуацию в экономике США способны оказать и нынешние резкие противоречия в мировой торговле.

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