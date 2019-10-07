"Известия": АКОРТ предлагает освободить ретейлеров от НДС в обмен на благотворительность

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предлагает освободить торговые сети от налога на прибыль и НДС взамен на передачу продовольственных товаров, у которых истекает срок годности, на благотворительные цели. Об этом сообщает во вторник газета " Известия " со ссылкой на материалы АКОРТ.

Как пишет издание, ассоциация оценивает потери продуктов питания в результате истечения срока годности в 2-6% от розничного товарооборота. Ежегодный объем отходов организаций, входящих в АКОРТ, может достигать 700 тыс. тонн, сообщает газета. При этом 25% отходов приходится на торты, молочную продукцию, колбасу, мясные деликатесы и бакалею, 30% - на мясо, рыбу и птицу, 45% - на фрукты и овощи.

Проблема, по мнению АКОРТ, заключается в отсутствии в России практики передачи продуктов, у которых истекает срок годности, на благотворительность и соответствующего законодательства, которое позволило бы ретейлерам не платить налоги в случае добровольной передачи продуктов. На данный момент ретейлеры вынуждены платить налог на прибыль 20% и НДС даже при благотворительной деятельности.

По информации "Известий", инициативу об освобождении торговых сетей от налога на прибыль и НДС в случае передачи продуктов уже обсудили на экспертном совете по регулированию потребительского рынка при комитете Госдумы по экономической политике. Член этого комитета Олег Николаев сообщил изданию, что поддерживает инициативу АКОРТ и добавил, что парламентарии до конца года намерены обсудить с правительством вопрос освобождения ретейлеров от налогов.