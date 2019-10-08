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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

WSJ: авиарегулятор ЕС усомнился в надежности новых компьютеров в Boeing 737 MAX

Речь идет о двух компьютерах, которые входят в систему управления авиалайнером
Описание
© AP Photo/Ted S. Warren

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Европейское агентство по авиационной безопасности проинформировало американских коллег и компанию Boeing о том, что не считает достаточными проведенные тесты ряда компьютерных систем, которыми оснастили самолеты Boeing 737 MAX. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

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По словам ее источников, речь идет о двух компьютерах, которые входят в систему управления авиалайнером. В Boeing полагают, что в случае выхода из строя одного из них второй может выполнять его функции. Такой принцип работы был предложен компанией в качестве одной из мер по повышению надежности самолетов после приостановки их эксплуатации.

Специалисты европейского регулятора считают, что испытания, проведенные Boeing и сотрудниками Федеральное авиационного управления (ФАУ) США, не доказывают, что компьютеры будут работать надлежащим образом в случае чрезвычайной ситуации. По словам источников, это означает, что возвращение Boeing 737 MAX в эксплуатацию может быть отложено. В публикации отмечается, что представители европейского регулятора не представили исчерпывающего списка рекомендаций относительно того, как следует тестировать указанные компьютерные системы.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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