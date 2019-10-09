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Атаки на предприятия Saudi Aramco

WSJ: Saudi Aramco опубликует предваряющие выход на биржу документы 25 октября

По данным газеты, нефтяная компания планирует проанализировать степень заинтересованности инвесторов в приобретении своих ценных бумаг в ноябре

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует опубликовать проспект предполагаемого первичного размещения акций (IPO) 25 октября на арабском языке и через два дня на английском. Об этом сообщила во вторник на своем сайте американская газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на попавший в ее распоряжение график подготовки нефтяного гиганта к IPO.

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Согласно этому документу, Saudi Aramco планирует проанализировать степень заинтересованности инвесторов в приобретении своих ценных бумаг в ноябре. После этого будет принято окончательное решение, приступать к IPO или нет. В случае позитивного решения компания разместит на саудовской фондовой бирже до 2% акций. Еще 3% предполагается разместить на международных фондовых площадках.

Ранее министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан в интервью агентству Bloomberg заверил, что Эр-Рияд по-прежнему планирует провести IPO Saudi Aramco. По словам министра, это произойдет, "вероятнее всего, в течение последующих 12 месяцев".

Два крупнейших предприятия Saudi Aramco (в Абкаике и Хурайсе) были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман сообщил, что Саудовская Аравия после атаки на нефтяную инфраструктуру страны восстановила добычу нефти на уровне 11,3 млн баррелей в сутки, но к концу ноября добыча нефти будет снижена с учетом сделки ОПЕК+.

Теги
Саудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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