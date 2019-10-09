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В Renault положительно оценили назначение нового главы Nissan

Макото Утида официально возглавит Nissan с 1 января 2020 года

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар положительно оценивает назначение Макото Утиды новым генеральным директором и президентом Nissan с учетом важности альянса между двумя производителями. Об этом он заявил в среду журналистам в Токио.

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"Исходя из важности нашего альянса, мы приветствуем это назначение. Господин Утида зарекомендовал себя как хороший управляющий, обладающий лидерскими качествами", - приводит его слова агентство Kyodo.

Утида официально возглавит Nissan с 1 января 2020 года. На этом посту он сменит ушедшего в сентябре в отставку Хирото Саикаву, который оказался замешан в финансовом скандале. Он взял на себя ответственность за получение завышенных бонусов во время пребывания на своем посту. Размер соответствующих бонусных выплат в Nissan определялся из расчета уровня стоимости акций компании - такую систему в японском автомобильном концерне ввели, чтобы стимулировать руководство предпринимать более активные действия, направленные на развитие корпорации и увеличение ее доходов.

Японская компания Nissan продолжает оставаться в центре внимания на фоне скандала с бывшим главой франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном. Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года. Как утверждается, Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. Ему предъявлена также серия других обвинений, которые арестованный не признает.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно $4,5 млн). Он должен находиться в своей токийской квартире и не имеет права встречаться даже с женой без разрешения суда.

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