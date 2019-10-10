Bloomberg: Саудовская Saudi Aramco одобрит выпуск акций на следующей неделе

ТАСС, 10 октября. Совет директоров государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco даст окончательное разрешение на продажу свои ценных бумаг на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Bloomberg , ссылаясь на заявления специалистов, знакомых с этим вопросом.

Члены Совета директоров компании планируют встретиться с консультантами по первичному публичному размещению акций приблизительно 17 октября, отметили эксперты. По их словам, нефтяной гигант будет оценивать рыночные условия и обратную связь от роуд-шоу для потенциальных основных инвесторов, которые заканчиваются на этой неделе, прежде чем дать окончательный прогноз.

Первичное размещения акций (IPO) Saudi Aramco станет крупнейшим в истории мирового фондового рынка. Эксперты, участвующие в сделке, говорят, что около 2% компании может быть продано, что, как ожидается, привлечет около $40 млрд. Продажа является основой стратегии саудовского кронпринца Мухаммеда бен Сальмана по финансированию планов, направленных на диверсификацию экономики страны.

По мнению экспертов, хотя Saudi Aramco, вероятно, продвинется в листинге, окончательное решение еще не было принято, и саудовцы все еще могут либо отложить, либо отменить IPO. Представители компании пока не прокомментировали информацию, представленную выше.