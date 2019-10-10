Зеленский заявил, что "Северным потоком - 2" Россия сможет выкрутить Украине руки

"Для нас это энергетическая безопасность, потому что, вы знаете, через "Северный поток - 2" нам выкрутят руки полностью. Россия нам сможет выкрутить руки", - сказал он.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство в настоящее время не дала только Дания. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Киев неоднократно обвинял Москву в том, что российские власти после завершения строительства "Северного потока - 2" хотели бы вообще остановить транзит газа через территорию Украины, и призывал Запад к санкциям в отношении этого проекта. В ответ руководство РФ неоднократно заявляло, что, несмотря на строительство альтернативных газопроводов в Европу, транзит через Украину может быть сохранен, если предлагаемые Киевом условия "будут конкурентными".