Путин: атаки на танкеры и нефтяные объекты не разрушат сотрудничество России с ОПЕК+

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Нападения на танкеры и нефтяную инфраструктуру в регионе Персидского залива не разрушат сотрудничество России и арабских стран, в том числе в рамках сделки ОПЕК+. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT , Al Arabiya и Sky News Arabia , фрагмент которого на арабском языке показал российский канал.

"Если кто-то считает, что такие действия, как захват танкеров и нападения на нефтяную инфраструктуру каким-то образом скажутся на сотрудничестве России и наших арабских друзей - Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, или каким-то образом разрушат наше сотрудничество с ОПЕК+, все они ошибаются", - заявил российский лидер.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца первого квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Атаки на Saudi Aramco

Москва осуждает нападение на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии, кто бы за ним ни стоял, заявил Путин.

"Кто бы ни стоял за этим инцидентом, мы осуждаем акции подобного рода. Вот и все. Я именно так и сказал. Здесь не может быть двойного толкования", - сказал он.

Атака на предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии была совершена в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах".

"Дружественная страна"

Москва находится в постоянном контакте с руководством Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку эта страна играет важную роль в решении проблем в регионе, сообщил президент.

"Объединенные Арабские Эмираты, безусловно, играют важную роль в урегулировании кризисов в регионе и, без преувеличения, роль, которая способствует стабильности", - сказал он.

"Я не раскрою большого секрета, если скажу, что мы находимся в постоянном контакте с руководством Объединенных Арабских Эмиратов", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что РФ рассматривает Саудовскую Аравию "как дружественную страну". "У меня сложились хорошие отношения с королем, а также с наследным принцем, и наши отношения на практике развиваются на всех направлениях", - считает российский лидер.

На следующей неделе президент РФ нанесет визиты в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.