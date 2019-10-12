Запустили за сутки. Saudi Aramco показала журналистам атакованные в сентябре объекты

ДАММАМ /Саудовская Аравия/, 12 октября. /ТАСС/. Работа объектов крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе, которые в ночь на 14 сентября подверглись атаке боевиков, была возобновлена уже через сутки после нападения. Вернуть добычу нефти на прежний уровень удалось на 10-й день, однако на завершение ремонта компании нужно еще полтора-два месяца. В преддверии визита в Саудовскую Аравию президента РФ Владимира Путина российским журналистам продемонстрировали нынешнее состояние объектов и ход восстановительных работ.

Технические мощности позволяют добывать на нем 1,45 млн баррелей нефти в сутки - это почти 15% ежесуточной добычи всей страны. Преимущественно в Хурайсе получают легкую нефть, которая поставляется на азиатские рынки.

В ночь, когда беспилотники атаковали установки по стабилизации нефти на месторождении, на объекте находились только сотрудники подрядных организаций, рассказал журналистам представитель Saudi Aramco, попросивший не называть его имя. Персонал самой компании находился в кампусе в трех часах езды на автомобиле.

"Ни один человек не пострадал, никто даже не был ранен. Все работники, оказавшиеся в эту ночь на объекте, смогли вовремя эвакуироваться", - сказал представитель Saudi Aramco.

По его словам, пожарные прибыли на место происшествия всего за десять минут. Полностью потушить пламя удалось за четыре-пять часов. Были повреждены четыре из пяти установок по стабилизации нефти, а также инфраструктура: снаряды были начинены шрапнелью, которая разлетелась на сотни метров. Журналистам показали трубопроводы, испещренные отверстиями размером 2-3 см, оставленными поражающими элементами.

Добыча на Хурайсе, по словам саудовского инженера, возобновилась в течение 24 часов после нападения, восстановить ее удалось на треть.

Завод в Абкаике

Атаке в ночь на 14 сентября подвергся и завод в Абкаике, где перерабатывается нефть с нескольких некрупных месторождений. До нападения он перерабатывал около 5,5 млн баррелей горючего в сутки, хотя возможности предприятия, по некоторым оценкам, превышают 7 млн баррелей в сутки.

В Абкаике были повреждены пять установок по стабилизации нефти, на которых топливо избавляют от остатков углеводородного газа и легких фракций, после чего его можно отправлять в трубопроводы и резервуары. Кроме того, пострадали нефтехранилища. Однако половину утраченных мощностей удалось восстановить уже в течение 48 часов после атаки, рассказал представитель Saudi Aramco.

"Мы почти восстановили три из пяти установок, - сказал журналистам саудовский специалист. - Всего нам потребуется еще шесть-восемь недель, чтобы восстановить оборудование до изначального состояния".

По его словам, Saudi Aramco ведет работы своими силами, привлекая местных подрядчиков. Об участии российских компаний в ремонте он не слышал.

Главный вопрос

Атака на Хурайс и Абкаик вызвала крупнейшее в мировой истории падение добычи нефти - сразу на 5,7 млн баррелей в сутки, это больше половины всей добычи Саудовской Аравии, составлявшей до этого 9,8 млн баррелей. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах", с которыми возглавляемая Эр-Риядом коалиция уже несколько лет сражается в Йемене. Тем не менее власти королевства и их союзники, в том числе США, сразу обвинили в причастности к атаке Иран.

В Saudi Aramco затруднились ответить, как компания намерена защищать свои активы от подобных нападений в будущем. Представитель компании пояснил, что давать комментарии на эту тему могут только в саудовском Минобороны.

Между тем Пентагон после атаки объявил о переброске в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военных, двух батарей зенитных ракетных комплексов Patriot и одного комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD. А президент РФ Владимир Путин, который на следующей неделе отправится с визитом в Саудовскую Аравию и ОАЭ, предложил арабским партнерам приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 - они, подчеркнул глава государства, "надежно защитят любые объекты инфраструктуры" королевства.

Россия может помочь и в восстановлении и обновлении саудовских энергетических мощностей. Как ожидается, уже в понедельник, 14 октября, Saudi Aramco объявит о первых инвестициях в российскую нефтесервисную компанию - вместе с Российским фондом прямых инвестиций и саудовским Public Investment Fund она приобретет около 30% в производителе нефтепогружных насосов "Новомет". "Новомет" уже получил разрешение на работу в Саудовской Аравии и начал поставлять в королевство оборудование.