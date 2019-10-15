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В Киеве заявили, что Украина не планирует прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что железнодорожное сообщение в этом направлении в 2018 году принесло $120 млн налоговых поступлений

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией в 2018 году принесло в украинский бюджет 3 млрд гривен ($120 млн) налоговых поступлений, украинские власти пока не намерены прекращать движение поездов между двумя странами. Об этом заявил во вторник министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Вопрос чувствительный, - приводит слова украинского министра агентство УНИАН. - Напомню, что у нас фактически это направление в Москву за прошлый год дало 3 миллиарда гривен поступлений в бюджет". Он добавил, что в случае прекращения движения поездов между Россией и Украиной перевозки пассажиров и грузов по этим маршрутам будут осуществляться через третьи страны, которые будут получать от этого прибыль и налоговые поступления.

"У нас есть обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО), и там предусмотрен этот транзит, и мы пока его не ограничиваем, - добавил министр инфраструктуры Украины. - Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают", - сказал Криклий.

Как отмечает УНИАН, из украинских городов (Киева, Львова, Николаева, Харькова, Одессы и других) в Москву курсируют около 20 пар поездов, а также несколько беспересадочных вагонов. В начале февраля компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") сократила периодичность курсирования поездов в Россию из-за падения спроса. В 2018 году были отменены прямые поезда и прицепные вагоны, следующие в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано. Оно было прекращено в октябре 2015 года по инициативе украинской стороны. При президенте Петре Порошенко рассматривался вопрос о полном прекращении железнодорожного сообщения с РФ, несмотря на то, что, по данным "Укржелдороги", маршруты в Россию в 2018 году стали самыми прибыльными.

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