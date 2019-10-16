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Сроки перевода трассы Адлер - Красная Поляна в платный режим определят до конца года

В настоящее время она находится в ведении Росавтодора

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сроки перевода трассы Адлер - Красная Поляна в платный режим планируется определить до конца 2019 года, сообщил журналистам первый замглавы Минтранса РФ Иннокентий Алафинов.

В настоящее время трасса находится в ведении Росавтодора, предполагается, что ее передадут под контроль госкомпании "Автодор".

"Мы сейчас работаем над концепцией перевода указанной новой автомобильной дороги в платный режим. Я думаю, что до конца этого года сроки этого перевода будут определены. Минтрансом будет подготовлен проект решения", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Минтранса уточняли, что вопрос передачи трассы Адлер - Красная Поляна под платный режим находится в проработке. По данным министерства, у трассы есть бесплатный дублер.

ГК "Автодор" создана в 2009 году. Цель компании - создание и развитие опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург". "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.

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РоссияКраснодарский край
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