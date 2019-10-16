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Реформа ОСАГО

В Минфине назвали причины переноса рассмотрения в Госдуме законопроекта по ОСАГО

Замминистра финансов Алексей Моисеев уточнил, что перенос рассмотрения законопроекта связан с опасением депутатов касательно возможности удорожания тарифов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Перенос рассмотрения в Госдуме законопроекта об индивидуализации тарифов ОСАГО связан с опасениями депутатов касательно возможности удорожания этого вида страхования. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

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Ранее законопроект планировалось рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 15 октября.

"Опасаются риска роста тарифов. Честно говоря, я не согласен с таким подходом. Мы делаем законопроект сбалансированным, и там, скажем так, баланс в пользу потребителя. Но сейчас будем обсуждать это", - сказал Моисеев, уточнив, что опасения высказывают именно депутаты.

Разработанный Минфином законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение и "иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда".

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года. Предлагается заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Сейчас тариф ОСАГО жестко регулируется - страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора в 2746-4942 рубля. Для формирования окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает регулятор. В июле 2019 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, цель которого - сделать цену ОСАГО более индивидуальной, чтобы аккуратные водители не переплачивали за высокорисковых.

Теги
РоссияРеформа ОСАГОМоисеев, Алексей Владимирович
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