Слушания по иску регулятора США к Telegram назначены на 18 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Слушания по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc. назначены на 18 февраля на 11:00 по местному времени (19:00 мск). Как сообщил корреспондент ТАСС из зала суда, такое решение принял в пятницу судья окружного суда Южного округа Манхэттена Кевин Кестрел.

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"В случае необходимость слушания могут быть продолжены 19 февраля", - заявил он, потребовав, чтобы стороны представили все без исключения документы по делу к 27 января. "Такие сроки представляются разумными", - добавил он.

В ходе слушаний представители Комиссии по ценным бумагам и биржам юристы, представляющие интересы Telegram, разошлись во мнениях по поводу того, должен ли это дело разбирать один судья или же потребуется суд присяжных. Адвокат Александер Друлевски из юридической компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, представляющий интересы Telegram, высказался за то, чтобы дело разбирал один судья. "Мы предлагаем представителям Комиссии по ценным бумагам и биржам провести одни слушания и судья может вынести решение по делу", - отметил он. Со своей стороны представляющий интересы комиссии заявил о необходимости рассмотрения дела присяжными.

Как пояснил после заседания в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат Александр Друлевски, "решение о том, в каком формате будет проходить суд, будет принято на слушаниях 18 февраля".

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