Эксперты: доллар остается самой привлекательной валютой для размещения евробондов России

ВАШИНГТОН, 21 октября. /Корр. ТАСС Дарья Карамышева, Алиса Столярова/. Покупка суверенных евробондов РФ в евро и юанях будет удобна инвесторам, учитывая, что речь идет о резервных валютах. Но и евро, и юани, пока проигрывают доллару по надежности, полагают эксперты рынка, опрошенные ТАСС.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне назвал юани и евро наиболее вероятными валютами следующего выпуска российских евробондов. Аналитики согласны с тем, что евро и юань могут быть самыми интересными для инвесторов - они потенциально могут занимать большое место в корзинах резервных валют, а ВВП Евросоюза и Китая по паритету покупательной способности уже выше американского. Размещение российского госдолга в японских иенах, британских фунтах, швейцарских франках может куда меньше заинтересовать рынок. Тем не менее доллар остается самой привлекательной валютой для размещения суверенных бумаг, считают эксперты.

Ущерб от санкций

По мнению аналитиков, введение второго пакета санкций США по делу Скрипалей, предполагающего ограничение долгового финансирования РФ американскими банками не в российской валюте, не причинит значимый непосредственный ущерб отечественному рынку, поскольку из-под ограничительных мер выведены покупка рублевых облигаций ОФЗ и торговля евробондами на вторичном рынке.

"Что касается участия американцев в первичном размещении евробондов, то их активность в этом секторе и так могла бы сократиться на фоне представляющейся возможной в ближайшие кварталы постепенной остановки процесса сокращения инфляции в экономике РФ", - полагает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Александр Осин.

Главный эффект санкций, как ожидается, будет психологическим. Введение ограничений на российский госдолг, очевидно, усилит настороженность инвесторов, поскольку потенциально санкции могут быть расширены. "Это уже не раз приводило к продажам. После объявления второго пакета санкций США годовые процентные ставки индикативных российских евробондов с погашением в 2030 году продолжили снижаться, составив по итогам 17 октября 2,85% годовых", - отметил Осин.

Однако, по мнению старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова, санкции против госдолга в долларах пока не сильно отразились на котировках евробондов РФ.

"Американскими санкциями на российский госдолг пугают уже два года, за это время мы уже увидели "ралли" в российских евробондах, а санкций до сих пор нет", - подчеркнул начальник управления анализа рынков "Открытие брокер" Константин Бушуев.

В целом власти США на разных уровнях уже выражали мнение, что подобные санкции будут вредны скорее для мировой экономики, чем для России.

К тому же, по словам российских аналитиков, опыт предыдущих "запугиваний" США показывает, что место американцев с радостью занимают инвесторы из Китая, стран Евросоюза, Японии и Великобритании. По словам Осина, они будут только рады получить дополнительный доход.

Кандидат на вытеснение доллара

Юань - единственный кандидат на вытеснение доллара с места главной мировой резервной валюты в долгосрочной перспективе, уверен Бушуев. "Потенциально эта идея может нравиться долгосрочным инвесторам. Объем секьюритизированного долгового рынка в юанях в целом сейчас не очень большой и имеет высокий потенциал роста", - сказал эксперт.

Размещение евробондов РФ в юанях будет способствовать расширению источников фондирования российских компаний при проведении ими торговых операций с китайскими партнерами в национальных валютах, считает эксперт АКРА Михаил Николаев.

Положительным "побочным эффектом" будет и развитие национального финансового рынка, так как Минфин уже не раз заявлял о намерении размещать такие инструменты на платформе Московской биржи.

При этом аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев видит некоторые риски в займах в китайской валюте. "Юань чувствует себя не очень хорошо в связи с тем, что периодически ее [валюту] пытались ослаблять на фоне торговых войн с США. Согласно последней макростатистике, рост ВВП Китая упал до 6%, что значит, что юань может пойти вниз", - прокомментировал эксперт.

Более того, по его мнению, Китай не спешит развивать торговые связи с Россией, так как в его торговом обороте она занимает небольшую долю, а также не торопится переходить на расчеты в рублях, так как эта валюта китайцам малоинтересна.

Тем не менее Россия и Китай намерены удвоить товарооборот к 2024 году и довести его до уровня в $200 млрд, если средние темпы роста на уровне 10% в год будут удержаны. Этот процесс отражает усиление взаимной кооперации в экономике и политике.

Евро в облигациях

На данный момент доля Китая во внешнеторговом обороте РФ составляет около 15%. Как говорил в конце июня 2019 года Силуанов, доля юаня в золотовалютных резервах ЦБ достигла 15%. Доля юаня в торговле между Россией и Китаем равна 17%. Для сравнения - доля евро во внешнеторговом обороте и золотовалютных резервах РФ достигает 44%.

По мнению Коренева, несмотря на то что евро сегодня чувствует себя не лучшим образом, все может измениться после Brexit. Осин считает, что с запуском стимулирующих мер Европейского центрального банка, направленных в том числе на контроль дефляционных ожиданий, рынок может начать отыгрывать улучшение перспектив экономики Евросоюза по сравнению с экономикой США, где стимулирующие меры планируются в существенно меньшем объеме. При этом влияние этих мер на дифференциал процентных ставок потенциально крайне невелик, полагает эксперт.

Тем не менее Евросоюз наравне с Китаем являются основными торговыми партнерами РФ, что позволяет основную часть расчетов с ними, в том числе внешних займов в виде евробондов, осуществлять в валютах этих стран.

Преимущества доллара

И все же аналитики уверены, что наиболее интересной валютой для размещения суверенных бумаг пока остается доллар. "Интереснее всего доллар по той причине, что это основная резервная валюта. Также расчеты в долларах давно отлажены, транзакционные издержки по доллару самые низкие по сравнению с другими валютами. Также хорошо отлажены системы взаимодействия между контрагентами", - считает Коренев.

Доллар остается самой крепкой валютой, он меньше всего подвержен внешнему воздействию, поскольку львиная доля мировых расчетов торговли ведется именно в долларах, также отметил он.

Аналитики подчеркивают, что российские корпоративные заемщики, такие как "Северсталь", проводившие в начале сентября встречи с инвесторами по поводу размещения евробондов, предпочитают выпускать именно долларовые облигации.

Россия, даже анонсировав дедолларизацию, не планирует увеличение рублевой эмиссии внешнего долга - Минфин РФ занимает на внешних рынках исключительно в долларах и евро, а также в юанях. В то же время, по данным агентства Bloomberg, торгуемые на мировом рынке гособлигации Индии, КНР и примерно половина выпусков гособлигаций Бразилии номинированы только в рупиях, юанях и реалах соответственно, отметил Осин. Таким образом, не используется возможность за счет высокого внешнего спроса создать позитивный индикатор динамики ставок внутреннего кредита и инфляции.

"Индия и КНР, сравнительно долгое время развивающие торговлю госдолгом в национальных валютах, сейчас имеют рыночные ставки по номинированному в юанях и рупиях десятилетнему долгу на уровне около 6% и около 3% годовых, что существенно ниже показателей аналогичных по дюрации российских бондов", - резюмировал эксперт.

Гораздо большую, ключевую проблему для развития российского долгового рынка представляет отсутствие политики, направленной на снижение инфляционных и кредитных рисков за счет наращивания монетизации экономики, уверены аналитики.