Профучастники фондового рынка смогут использовать СБП для пополнения брокерских счетов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Переводы на брокерские счета и на счета доверительного управления для покупки ценных бумаг стали доступны в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка "Русский стандарт", который обеспечил подключение к системе первого участника рынка ценных бумаг.
"Новая схема (PULL-режим) проведения платежей для пополнения счетов клиентов профессиональных участников фондового рынка позволит мгновенно перечислять денежные средства на брокерские счета и счета доверительного управления для покупки ценных бумаг", - отметили в пресс-службе.
Максимальный размер комиссии за проведение перевода через СБП на счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг, установлен на уровне 0,4%.
Первым участником рынка ценных бумаг, совершившим такую транзакцию, стал "БКС Брокер".
Проведение таких платежей стало возможным, в том числе, благодаря инициативе Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Ассоциация предложила создание новой схемы платежа с использованием СБП, которая теперь начинает внедряться.
О системе
Банк России в начале 2019 года запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона.
Кроме того, предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах.