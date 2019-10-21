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Профучастники фондового рынка смогут использовать СБП для пополнения брокерских счетов

Максимальный размер комиссии за проведение перевода через Систему быстрых платежей на счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг, установлен на уровне 0,4%

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Переводы на брокерские счета и на счета доверительного управления для покупки ценных бумаг стали доступны в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка "Русский стандарт", который обеспечил подключение к системе первого участника рынка ценных бумаг.

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"Новая схема (PULL-режим) проведения платежей для пополнения счетов клиентов профессиональных участников фондового рынка позволит мгновенно перечислять денежные средства на брокерские счета и счета доверительного управления для покупки ценных бумаг", - отметили в пресс-службе.

Максимальный размер комиссии за проведение перевода через СБП на счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг, установлен на уровне 0,4%.

Первым участником рынка ценных бумаг, совершившим такую транзакцию, стал "БКС Брокер".

Проведение таких платежей стало возможным, в том числе, благодаря инициативе Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Ассоциация предложила создание новой схемы платежа с использованием СБП, которая теперь начинает внедряться.

О системе

Банк России в начале 2019 года запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона.

Кроме того, предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах.

Теги
Россия
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