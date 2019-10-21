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Торговая война

Минторг США не считает обязательным заключить торговое соглашение с КНР в ноябре

Глава ведомства Уилбур Росс отметил, что качество сделки важнее точных сроков ее заключения

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Администрация США не считает обязательным заключить торгово-экономическое соглашение с Китаем в ноябре. Об этом сообщил в понедельник в эфире американскому телеканалу CNBC министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс.

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"Сделка должна быть заключена на правильных условиях и это не должно [обязательно] произойти в ноябре", - заявил Росс. "Качество сделки важнее точных сроков ее заключения", - добавил глава Минторга США.

Он подтвердил слова представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера о том, что ситуация с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei и намеченное на декабрь введение дополнительных пошлин на китайские товары не будут включены в соглашение по урегулированию двусторонних торговых споров. В августе прошлого года президент Дональд Трамп подписал указ, запретив правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Huawei назвала решение американских властей посягательством на ее законные права.

Трамп заявил 11 октября журналистам по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который в ноябре пройдет в Чили.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдРосс, УилбурТорговая война
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