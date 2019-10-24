ЦБ разрабатывает сценарий зачисления бюджетных выплат через Систему быстрых платежей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Банк России разрабатывает сценарий зачисления бюджетных выплат через Систему быстрых платежей (СБП), переводы от государства в адрес граждан предусмотрены концепцией развития системы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Реализация в СБП платежей из бюджета (G2C-операции) предусмотрена концепцией развития системы. В настоящий момент сценарии таких платежей находятся в разработке, дополнительные комментарии преждевременны", - сообщили в ЦБ.

Банк России в начале 2019 года запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к СБП подключены 22 кредитные организации, в том числе десять системно значимых банков.

Также в рамках СБП предусмотрена оплата товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.