Эксперты: ЦБ может решиться на снижение ключевой ставки до 6,5%

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 25 октября, может пойти на решительный шаг и впервые с декабря 2017 года снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 6,5% годовых, полагают эксперты, опрошенные ТАСС. Основной предпосылкой для этого может послужить динамика инфляции ниже целевого уровня.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

С начала 2019 года, вслед за мировыми регуляторами, ЦБ взял курс на смягчение денежно-кредитной политики, трижды понизив ключевую ставку до текущих 7% годовых. Еще в сентябре эксперты ожидали, что регулятор продолжит осторожно опускать ставку на 25 б.п., но по мере приближения заседания их прогнозы о более решительных мерах со стороны ЦБ становятся увереннее. Тем более на это намекнула и сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая в интервью телеканалу CNBC заявила, что регулятор допускает более решительное снижение ключевой ставки.

Однако пока из 20 опрошенных участников рынка только четверть верит, что ЦБ сразу решится на такой шаг и снизит ставку на 50 б.п., остальные лишь не исключают такого сценария. Большая часть экспертов склоняется к шагу в 25 б.п., таким образом, ставка понизится до 6,75% годовых.

Мягкая политика Центробанков

Эксперты не сомневаются, что ЦБ готовится к очередному снижению ключевой ставки на ближайшем заседании. Одной из причин, подталкивающих к этому, аналитики считают риторику крупнейших мировых Центробанков - они, "сплотившись перед угрозой падения глобальной экономики, твердо встали на путь смягчения денежно-кредитной политики", пояснил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Так, в сентябре Европейский Центробанк снизил ставку по депозитам на 0,1 п.п. - до отрицательного значения 0,5% годовых. От ФРС США в октябре ожидают снижения ключевой ставки на 25 б.п. - до 1,5-1,75%.

Кроме того, последние сигналы российского регулятора не оставляют сомнений в предстоящем понижении ставки, хоть и толкуют их смысл эксперты по-разному. В частности, главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что слова главы ЦБ дают основания с большей вероятностью ожидать понижения ставки на 50 б.п.

В свою очередь заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов считает, что недавнее упоминание о "более решительных" действиях со стороны ЦБ скорее относится не к величине разового снижения, а к количеству понижений до конца этого года.

То, что в данном контексте глава ЦБ имела в виду лишь среднесрочную перспективу, утверждает и главный экономист ING Дмитрий Долгин.

Аналитик ФК "Уралсиб" Ирина Лебедева в свою очередь отметила, что "мягкие" комментарии представителей ЦБ в последнее время могут быть связаны с достижением предварительной договоренности с Минфином относительно инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Эта неопределенность рассматривалась ЦБ как основной проинфляционный риск на среднесрочной перспективе. Но мы считаем маловероятным, что регулятор пойдет на резкое снижение ставки, руководствуясь лишь предварительными договоренностями", - пояснила Лебедева.

Инфляция подстегивает

Другим фактором, указывающим на грядущее снижение ставки, аналитики называют совокупность макроданных, из которых эксперты чаще всего выделяют инфляцию.

В сентябре, по данным Росстата, инфляция опустилась до 4% в годовом выражении с 4,3% в августе. При этом на конец года ЦБ ожидает инфляцию на уровне 4-4,5%.

Продолжающееся замедление инфляции - уже до 3,9% в октябре - указывает на необходимость снижения ключевой ставки, считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. "До конца этого года и в начале 2020 года есть предпосылки для дальнейшего замедления инфляции с учетом базы 2018 года, когда на уровне инфляции сказывался эффект повышения НДС с 18% до 20%", - отметил он.

Ключевые проинфляционные риски также остаются актуальными в обозримой перспективе. В частности, инфляционные ожидания населения снижаются достаточно медленно и в целом остаются повышенными, отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Эксперты сходятся во мнении, что, помимо ключевой ставки, на заседании в пятницу ЦБ пересмотрит и свой прогноз по инфляции. Например, главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов полагает, что на конец 2019 года прогноз будет снижен до 3,6-4,1% с текущих 4-4,5%.

О том, что денежно-кредитная политика ЦБ, скорее всего, будет смягчаться, также сигнализирует низкая экономическая активность и слабость внутреннего спроса, отметил Соколов. А низкие процентные ставки могут стимулировать рост ВВП в 2020 году, указывают эксперты.

"В этом смысле чем скорее ЦБ снизит ставку до 6,5%, тем больше шансов на то, что ВВП по итогам следующего года вырастет на 2-2,5%", - говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Экономист "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александра Исакова в свою очередь отметила, что резкие и неожиданные смягчения денежной политики не всегда вызывают оживление деловой активности. "Напротив, часто они воспринимаются как сигнал о том, что Центральный банк оценивает перспективы роста хуже, чем сами предприятия и банки, а значит, участники экономических отношений могут стать еще консервативнее в своих решениях", - пояснила она.

Ставки ОФЗ

После заявлений Набиуллиной бескупонные ставки ОФЗ упали на 40-60 б.п. в зависимости от срока, где более сильное снижение длинных ставок говорит о том, что рынок ожидает понижения ключевой ставки на 50 б.п. не только на ближайшем заседании, но и на следующем заседании в декабре, говорит старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.

То, что текущая оценка рынка госбумаг уже во многом учитывает снижение ключевой ставки на 50 б.п. до конца года, отмечает и аналитик "Газпромбанк - управление активами" Дмитрий Турмышев.

Пока что рынок ОФЗ закладывает в цены снижение ставки только до 6-6,25% на горизонте 2020 года, добавляет главный экономист Сбербанка Антон Струченевский.

Однако в дальнейшем, если в первой половине 2020 года внешний фон останется относительно спокойным, а инфляция все еще низкой, ЦБ может снизить ключевую ставку до 5,5% во второй половине года.

По мнению Дроздова из ГК "Финам", учитывая уровень долга и накопленных золотовалютных резервов, ЦБ может смело переходить к более быстрому снижению ставки. Однако в условиях финансовых ограничений, введенных в отношении России Евросоюзом и США, одной из приоритетных задач для регулятора, помимо таргетирования инфляции, является поддержание привлекательности отечественного долгового рынка. Поэтому ЦБ, скорее, будет действовать с оглядкой на основного законодателя финансовой моды - ФРС США, чем форсировать ситуацию.

Прогнозы участников рынка

Сбербанк - 6,5%

"Открытие" - 6,5%

"Уралсиб" - 6,75%

Альфа-банк - 6,5 - 6,75%

Совкомбанк - 6,75%

Промсвязьбанк - 6,5-6,75%

"Русский стандарт" - 6,75%

ING Bank - 6,75%

БКС (BCS Global Markets) - 6,5%

"БКС Премьер" - 6,5%

"Газпромбанк - управление активами "- 6,5%

"Сбербанк управление активами" - 6,5 -6,75%

"Альфа-капитал" - 6,75%

"ВТБ Капитал" - 6,75%

"Велес капитал" - 6,75%

"Ренессанс капитал" - 6,75%

"Фридом Финанс" - 6,75%

"Финам" - 6,75%

РФПИ - 6,75%

АКРА - 6,75%.