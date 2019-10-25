Рубль не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Решение Банка России понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до уровня 6,5% годовых практически не отразилось на динамике курса рубля на Московской бирже, следует из данных торгов на 13:33 мск.

До решения регулятора по изменению ставки курс доллара составлял 63,95 рубля, а курс евро - 71,09 рубля. После объявления ЦБ о снижении ключевой ставки курс доллара по состоянию на 13:35 мск вырос на 2 копейки, до 63,97 рубля, а курс евро - на 1 копейку, до 71,10 рубля.

В комментарии регулятора к решению снизить ключевую ставку впервые с декабря 2017 года на 50 б. п., отмечается, что данное решение было принято на фоне более быстрого замедления инфляции. Вместе с тем ЦБ указал, что инфляционные ожидания продолжают снижаться, а темпы роста российской экономики "по-прежнему остаются сдержанными".

Банк России также сообщил, что оценит необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров.