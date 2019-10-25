Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Рубль не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

После объявления регулятора о снижении ключевой ставки курс доллара вырос на 2 копейки, а курс евро - на 1 копейку
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Решение Банка России понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до уровня 6,5% годовых практически не отразилось на динамике курса рубля на Московской бирже, следует из данных торгов на 13:33 мск.

До решения регулятора по изменению ставки курс доллара составлял 63,95 рубля, а курс евро - 71,09 рубля. После объявления ЦБ о снижении ключевой ставки курс доллара по состоянию на 13:35 мск вырос на 2 копейки, до 63,97 рубля, а курс евро - на 1 копейку, до 71,10 рубля.

В комментарии регулятора к решению снизить ключевую ставку впервые с декабря 2017 года на 50 б. п., отмечается, что данное решение было принято на фоне более быстрого замедления инфляции. Вместе с тем ЦБ указал, что инфляционные ожидания продолжают снижаться, а темпы роста российской экономики "по-прежнему остаются сдержанными".

Банк России также сообщил, что оценит необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Саммит Россия – Африка
Путин даст поручения по итогам переговоров с лидерами африканских стран
Саммит Россия - Африка прошел 23-24 октября в Сочи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС