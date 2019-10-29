Экспертиза установила цену ключевых акций по делу Калви в более чем 4 млрд рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Финансовая экспертиза по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви оценила в 4 млрд рублей стоимость акций компании IFTG, в завышении цены которых с 600 тыс. рублей до 2,5 млрд рублей обвиняет фигурантов дела следствие. Об этом во вторник на заседании Мосгорсуда заявил один из фигурантов - партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Экспертиза установила, что стоимость акций IFTG составляет 4 млрд рублей", - сказал Дельпаль. Ранее информацию о результате экспертизы, расходящемся с первоначальной оценкой следствия, ТАСС сообщали источники, близкие к следствию.

Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты на продление домашнего ареста Калви и Дельпалю.

Дельпаль в суде также обвинил заявителя по делу, миноритария банка "Восточный" Шерзода Юсупова в подлоге сведений о стоимости акций IFTG. "Юсупов при даче показаний сознательно ввел в заблуждение следствие, хотя лично голосовал за одобрение сделки по отступному", - сказал Дельпаль.