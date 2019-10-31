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Торговая война

Си Цзиньпин и Трамп продолжат общаться для достижения торгового соглашения

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан надеется, что Пекин и Вашингтон смогут урегулировать разногласия на равноправной и взаимовыгодной основе

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп продолжат поддерживать контакт для достижения равноправного и взаимовыгодного китайско-американского торгово-экономического соглашения. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы надеемся, что Китай и Соединенные Штаты смогут урегулировать разногласия на равноправной и взаимовыгодной основе, - заявил он на регулярном брифинге. - Что касается саммитов, могу вам сказать: лидеры двух стран путем различных форматов продолжат поддерживать друг с другом контакт".

Лидеры Китая и США должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго-де-Чили 16 и 17 ноября. Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии. Однако чилийский президент Себастьян Пиньера в среду заявил, что вынужден отменить форум из-за сложной ситуации в республике.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
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