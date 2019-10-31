Минтранс: механизм работы "плоских" тарифов "Аэрофлота" необходимо пересмотреть

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Механизм работы "плоских" тарифов "Аэрофлота" необходимо пересмотреть: с одной стороны, такой тариф создает выгодные условия для пассажиров, с другой - нарушает конкуренцию на дальневосточном направлении. Такое мнение журналистам в кулуарах конференции "Крылья будущего" высказал замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

"Нужно было поддержать дальневосточников обеспечить их недорогими билетами для связи с центром страны. Но этот механизм имеет свои плюсы и минусы: он не рыночен, он однозначно убыточен для "Аэрофлота", и эти убытки нарастают из года в год из-за роста цен на топливо, аэропортовых сборов, владения воздушными судами. Но самая главная его проблема, что он перекрывает возможность выхода на эти линии других авиакомпаний. Поэтому абсолютно точно этот механизм требует модернизации, и сейчас об этом идет речь. Произойдет ли это в следующем году или через какое-то время, не могу сказать, но это точно произойдет, над этим сейчас и думает основной акционер (правительство - прим. ТАСС)", - сказал Юрчик.

Идексация "плоских" тарифов

Юрчик сообщил, что рассматривается индексация стоимости "плоских" тарифов "Аэрофлота".

"Рассматривается, конечно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Если не ошибаюсь, "Аэрофлот" не индексирует эти тарифы с 2017 года, поэтому за это время индексация, наверное, уже двузначная".

Юрчик уточнил, что рассматривается вопрос индексации на уровень инфляции за два года.