Посол Бельгии в Москве считает, что "Северный поток - 2" усилит связи России и ЕС

ВОЛГОГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Посол Бельгии в РФ Жан Артур Режибо считает, что строительство газопровода "Северный поток - 2" будет способствовать усилению экономических отношений между Россией и Европейским Союзом.

"Мы считаем, что это позитивно в том смысле, что усилит экономические отношения между сторонами. Но необходимо уважать правила, установленные Евросоюзом [в энергетической сфере]", - заявил ТАСС в четверг бельгийский дипломат, комментируя решение Дании предоставить компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

По его словам, Бельгия "выступает за диверсификацию" в том, что касается и поставок энергоносителей, и типа используемой энергии.

В заявке Nord Stream 2, поданной в апреле этого года, было предложено два альтернативных маршрута юго-восточнее Борнхольма протяженностью 164 км и 147 км. Датские власти одобрили кратчайший из них, поскольку он, по оценке энергетического агентства, является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам. Предложенный в 2018 году северо-западный маршрут был отклонен Данией, так как может повлиять на судоходство в этой зоне, а также сеть охранных участков "Натура-2000".

В настоящее время "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.