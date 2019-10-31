Трамп заявил, что проблемой для США является ФРС, а не Китай

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в четверг в очередной раз подверг критике действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, которая в среду третий раз подряд понизила базовую процентную ставку. Глава Белого дома также заявил, что проблемой для страны является ФРС, а не Китай. Соответствующее сообщение Трамп разместил в Twitter .

"Люди очень разочарованы [председателем ФРС] Джеем Пауэллом и Федеральной резервной системой", - написал президент. По его мнению, финрегулятор "с самого начала" проводил неверную политику, действовал либо "слишком быстро, [либо] слишком медленно". "ЦБ [США] обгоняют и смеются над ними всю дорогу, [курс] доллара и ставка вредят нашим производителям", - считает глава Белого дома.

Он призвал ФРС продолжить снижать процентные ставки и привел в пример ситуацию в Германии и Японии. "На данный момент мы самая крепкая и сильная страна, но ФРС ставит нас в невыгодное положение в конкурентном плане. Не Китай наша проблема, а ФРС! Мы все равно победим", - заключил президент.

В среду ФРС понизила базовую процентную ставку на 25 б. п., до 1,5-1,75%, как и ожидал рынок. Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году. При этом финансовый регулятор дал понять, что пока, вероятно, может на время прекратить понижать базовую процентную ставку.

Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее руководство. Глава вашингтонской администрации и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки Пауэлла. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.