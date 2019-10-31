Welt: Киев получил выгоду от задержки строительства "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. США и Украина достигли успеха в борьбе против "Северного потока - 2"; его задержка сыграла на руку Киеву, улучшив позиции на переговорах с Москвой по транзиту газа. Такое мнение высказал обозреватель газеты Welt Даниэль Ветцель в статье, опубликованной на сайте издания.

Журналист напомнил, что Дания последней одобрила cтроительство газопровода в своих водах, несмотря на противодействие США и ряда стран ЕС, прежде всего Польши. "Правда, американцы не добились своей первоочередной цели, а именно полной остановки строительства трубопровода, однако, администрации США удалось, вероятно, благодаря дипломатическому вмешательству в Дании, замедлить реализацию проекта достаточно для того, чтобы создать для Украины важное преимущество на переговорах с Россией о продолжении транзита газа", - пишет Ветцель.

Он отметил, что договор о поставках газа потребителям в Европе через украинскую территорию истекает 31 декабря. "Не заключив новое соглашение, "Газпром" не сможет выполнить свои обязательства перед западноевропейскими клиентами. Поэтому российский концерн сделал все для того, чтобы до конца года посредством "Северного потока - 2" создать альтернативный маршрут, но все же потерпел поражение", - считает автор статьи. Он полагает, что "Газпром" уже никак не успеет запустить проект до конца года. "При скорости укладки в среднем 3 км в день ему потребуется еще 100 дней, чтобы построить трубопровод. К этому добавляется время для необходимых испытаний", - указал обозреватель Welt.

Тем самым у российской стороны не остается альтернативы, как продолжить транзит, полагает он. "Поэтому Киев может на переговорах "выбить" более выгодные условия по срокам и цене транзита газа", - утверждает Ветцель. "Таким образом, пусть и не основная цель правительства США - стабилизация Украины - будет достигнута", - считает он.

В минувшую среду Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели.