Посольство РФ сообщило, что начало строительства АЭС в Бушере запланировано на 10 ноября

ТЕГЕРАН, 4 ноября /ТАСС/. Начало строительства второй очереди атомной станции в Бушере должно начаться 10 ноября. Об этом в понедельник заявили ТАСС в посольстве РФ в Иране.

"10 ноября пройдет официальная церемония заливки бетона", - сказал собеседник агентства.

4 ноября глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что начало строительства второй очереди атомной станции в Бушере должно начаться на следующей неделе.

Росатом реализует в Иране проект строительства второй очереди АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2100 МВт. В мае прошлого года госкорпорация начала готовить площадку второго энергоблока к заливке бетона - приступила к работам по укреплению грунтов реакторного здания энергоблока №2 АЭС "Бушер".