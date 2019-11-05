Эксперты рассказали о сокращении мирового спроса на ювелирные украшения

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Мировой спрос на ювелирные изделия в третьем квартале 2019 года сократился на 16% к аналогичному периоду 2018 года и составил 460,9 тонны. Это следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) "Динамика спроса на золото", который имеется в распоряжении ТАСС.

Негативные настроения потребителей, вызванные сохранением геополитической и экономической неопределенности, в сочетании со значительно возросшими ценами на золото привели к сокращению спроса на ювелирные изделия на всех основных рынках, полагают эксперты организации.

Если цена на ювелирном рынке продолжит расти, спрос будет сдержанным, считает директор группы исследований рынка Всемирного совета по золоту Алистер Хьюитт. В беседе с ТАСС он пояснил, что драйверами спроса на золотые ювелирные украшения являются два основных фактора - цена и благосостояние экономики.

"Если цена резко идет вверх, это быстро сказывается на спросе. Как только вы видите, что цена растет, значит, спрос в скором времени остановится. Никто не хочет в этот момент покупать, люди просто смотрят и ждут, пойдет ли цена вниз снова, когда установится цена, которая будет сохраняться на рынке", - сказал он.

"Второй фактор - это благосостояние людей. Если люди становятся богаче, они могут больше себе позволить и покупают больше", - добавил он, отметив, что у этих факторов "разный временной эффект, а фактор роста благосостояния является более долгосрочным".

$1,5 тыс. за унцию

Как следует из отчета, цена на золото в третьем квартале выросла на 5% в годовом сопоставлении и закрепилась на уровне около $1,5 тыс. за унцию, в основном в результате геополитической напряженности, замедления экономического роста и снижения процентных ставок центробанками по всему миру.

Общий спрос на золото в июле-сентябре 2019 года составил 1,108 тыс. тонн, что на 3% выше, чем в третьем квартале 2018 года, говорится в отчете. Совокупное предложение на рынке золота в указанный период выросло на 4% по сравнению с 1,18 тыс. тонн в прошлом году - до 1,22 тыс. тонн. При этом закупки золота центробанками в третьем квартале составили 156,2 тонны, сократившись на 38% к показателю аналогичного периода 2018 года, который стал рекордным по этому показателю за всю историю наблюдений, считают эксперты Всемирного совета по золоту.

"С начала 2019 года центробанки закупили 547,5 тонн в чистом выражении, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - указано в материалах Всемирного совета по золоту. Закупки этого металла центробанками продолжатся и в 2020 году, сказал в беседе с ТАСС Хьюитт.

Факторы, влияющие на спрос

По мнению эксперта, на спрос на золото влияет множество различных факторов, которые не ограничиваются торговой войной США и Китая. Это и замедление экономики Германии, и риски в экономике США, и ситуация с Brexit, а также "чрезвычайно высокая стоимость акций" в США.

"Даже если сделка между США и Китаем будет подписана, есть еще много проблем, о которых беспокоятся инвесторы", - считает он. Аналитик также добавил, что некоторые инвесторы придерживаются мнения, что сделка может оказаться мелкомасштабной, поэтому ее окончательное влияние на рынок золота пока невозможно определить.

Хьюитт отметил, что добавление золота в инвестиционный портфель может повысить доходность портфеля и его сохранность в условиях кризиса. "У людей есть опасения по поводу замедления экономики, рецессии, финансового кризиса. Добавление в портфель золота может улучшить доходность вашего портфеля. <…> Золото хорошо работает в таких обстоятельствах, а инвесторы, в портфеле которых есть золото, обычно получают выгоду", - полагает он.