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"Известия": в России дешевеют номера в отелях

По данным издания, за девять месяцев 2019 года цены на номера в гостиницах уменьшились почти на 20%, до 5,6 тыс. рублей в сутки

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Цены на проживание в российских гостиницах за девять месяцев 2019 года снизились в сравнении с аналогичным периодом 2018 года почти на 20% - до 5,6 тыс. рублей в сутки. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на консалтинговую компанию Cushman & Wakefield.

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Сильнее всего отельные цены снизились в Москве (-55%) и Санкт-Петербурге (-17%), также почти на 20% подешевело арендное жилье для туристов в Сочи. 

Эксперты связывают эту статистику, в частности, с тем, что в прошлом году во время Чемпионата мира по футболу цены были завышены. Также перед мундиалем в России построили много новых гостиниц. Это отразилось на конкуренции и отельеры были вынуждены снижать цены.

По данным Росстата, каждый год в России появляется примерно 1 тыс. новых гостиниц. При этом перед ЧМ-2018, за три года, с 2016 по 2018 годы, их стало больше на 8 тыс. Консалтинговые компании отмечают, что в 2019 году, после Чемпионата, арендного отельного жилья в России стали строить намного меньше.

В ближайшие несколько лет цены на номера в гостиницах буду расти не более чем на 5%, считают в консалтинговых компаниях. При этом в России сохраняется потребность в качественных и недорогих гостиницах, считает совладелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. По мнению экспертов, в Москве и других городах будет появляться больше небольших отелей, с тремя звездами, но новых и современных.

По данным консалтинговой компании CBRE, в прошлом году Москву посетили на 9% больше туристов, чем в 2017 году, Санкт-Петербург - на 13%. Эти тенденции сохранятся и в следующие годы, уверены в консалтинговых компаниях. Этому будет способствовать введение в России электронных виз.

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