"Лекарство" от Великой депрессии. Отрывок из книги об американском капитализме

За две сотни лет США сумели сделать понятие "капитализм" едва ли не синонимом страны. Как Тринадцать колоний, в свое время объявившие независимость от Великобритании, за такой маленький срок стали крупнейшей экономикой мира и превратили доллар в глобальную резервную валюту? Об этом в своей книге "Капитализм в Америке: История" рассказывают экс-глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Алан Гринспен и один из влиятельнейших финансистов и колумнист журнала The Economist Адриан Вулдридж. В 2018 году их работа вошла в шорт-лист престижной премии Financial Times and McKinsey Business Book.

В любой экономике есть место кризису — они неизбежны. Это один из уроков, который мировому сообществу преподала Великая депрессия, ставшая крупнейшим экономическим потрясением в новой истории. В конце октября мы вспоминали 90-летнюю годовщину биржевого краха, который положил ей начало. После него американские власти десять лет с переменным успехом боролись с рецессией, перекинувшейся и за океан — в Европу, но окончательно экономику США спасла, как это ни цинично, только Вторая мировая война. Свое дело сделали удаленность от основного театра боевых действий, военные заказы от государства и ленд-лиз. В "Капитализме" Гринспен и Вулдридж объясняют, как война трансформировала недостатки американской системы в достоинства.