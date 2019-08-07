Затраты Пентагона на закупку вооружений превысили $2 трлн. Куда идут эти деньги?

Стоимость 87 основных программ по закупке вооружений и военной техники, реализуемых минобороны США, перевалила за $2 трлн. Об этом говорится в отчете Пентагона, посвященном реализации основных оборонных закупок в 2018 году. Фоном к публикации послужили споры в Конгрессе по поводу будущего военного бюджета (Сенат предлагает $750 млрд, Палата представителей — $733 млрд) и слова Дональда Трампа о том, что очень скоро расходы на оборону нужно будет сокращать.

10% ВВП на вооружения

Документ, обнародованный Пентагоном 1 августа, основан на ежегодных отчетах о приобретении отдельных предметов военной техники (Selected Acquisition Reports, SARs). Их используют аналитики, инвесторы и представители общественности, чтобы следить за оборонными расходами страны. Как правило, Пентагон публикует эти данные одновременно с бюджетным запросом Белого дома на будущий финансовый год (Дональд Трамп отправил такой запрос в марте). В этом году выпуск отчета произошел на несколько месяцев позже обычного, так как командование сухопутных войск США не успело вовремя предоставить необходимые бумаги.

В SARs суммируются актуальные оценки расходов, графиков реализации и степени выполнения закупочных программ, напомнили в Пентагоне. При подсчете общей стоимости той или иной программы учитываются затраты на исследования и разработки, закупку, военное строительство, а также эксплуатацию и обслуживание техники. Речь идет о деньгах, которые уже были потрачены, находятся в разработке в данный момент и будут задействованы в будущем.

Сложив стоимость всех закупочных программ, Пентагон получил более $2 трлн — как отмечает Bloomberg, это эквивалентно почти 10% годового валового внутреннего продукта США, чей объем равен $21,3 трлн.

"Предыдущая актуальная оценка по закупкам в рамках программ, охватываемых SARs на декабрь 2017 года (83 программы), составляла $1,917840 млрд. Текущая оценка на декабрь 2018 года (87 программ) составляет $2,018684 трлн", — говорится в отчете оборонного ведомства.

Таким образом, сумма закупок за год выросла на $101 млрд. Из них $51 млрд пришелся на увеличение количества приобретаемых вооружений, $18 млрд — на расширение объема работ. Еще $11,5 млрд были пересчитаны с поправкой на актуальные экономические показатели.

Первым делом — самолеты

Согласно документу, на военно-морские силы США приходится бòльшая часть программ — $921,6 млрд, на военно-воздушные силы — около $269 млрд, на сухопутные войска — порядка $199 млрд. Закупки самого Министерства обороны составляют $624,1 млрд.