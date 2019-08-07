Затраты Пентагона на закупку вооружений превысили $2 трлн. Куда идут эти деньги?

Стоимость 87 основных программ по закупке вооружений и военной техники, реализуемых минобороны США, перевалила за $2 трлн. Об этом говорится в отчете Пентагона, посвященном реализации основных оборонных закупок в 2018 году. Фоном к публикации послужили споры в Конгрессе по поводу будущего военного бюджета (Сенат предлагает $750 млрд, Палата представителей — $733 млрд) и слова Дональда Трампа о том, что очень скоро расходы на оборону нужно будет сокращать.
10% ВВП на вооружения
Документ, обнародованный Пентагоном 1 августа, основан на ежегодных отчетах о приобретении отдельных предметов военной техники (Selected Acquisition Reports, SARs). Их используют аналитики, инвесторы и представители общественности, чтобы следить за оборонными расходами страны. Как правило, Пентагон публикует эти данные одновременно с бюджетным запросом Белого дома на будущий финансовый год (Дональд Трамп отправил такой запрос в марте). В этом году выпуск отчета произошел на несколько месяцев позже обычного, так как командование сухопутных войск США не успело вовремя предоставить необходимые бумаги.
В SARs суммируются актуальные оценки расходов, графиков реализации и степени выполнения закупочных программ, напомнили в Пентагоне. При подсчете общей стоимости той или иной программы учитываются затраты на исследования и разработки, закупку, военное строительство, а также эксплуатацию и обслуживание техники. Речь идет о деньгах, которые уже были потрачены, находятся в разработке в данный момент и будут задействованы в будущем.
Сложив стоимость всех закупочных программ, Пентагон получил более $2 трлн — как отмечает Bloomberg, это эквивалентно почти 10% годового валового внутреннего продукта США, чей объем равен $21,3 трлн.
"Предыдущая актуальная оценка по закупкам в рамках программ, охватываемых SARs на декабрь 2017 года (83 программы), составляла $1,917840 млрд. Текущая оценка на декабрь 2018 года (87 программ) составляет $2,018684 трлн", — говорится в отчете оборонного ведомства.
Таким образом, сумма закупок за год выросла на $101 млрд. Из них $51 млрд пришелся на увеличение количества приобретаемых вооружений, $18 млрд — на расширение объема работ. Еще $11,5 млрд были пересчитаны с поправкой на актуальные экономические показатели.
Первым делом — самолеты
Согласно документу, на военно-морские силы США приходится бòльшая часть программ — $921,6 млрд, на военно-воздушные силы — около $269 млрд, на сухопутные войска — порядка $199 млрд. Закупки самого Министерства обороны составляют $624,1 млрд.
Четыре новые программы касаются создания противорадиолокационной ракеты большой дальности (AARGM-ER), экспедиционной морской базы (ESB), а также двух "президентских" проектов — нового "борта номер один" и коммуникационного оборудования для главы государства. Стоить они будут $4,1 млрд, $5,2 млрд, $5,2 млрд и $349,6 млн соответственно. Обновленный президентский самолет Air Force One, который в минобороны называют Air Force VC-25B, должен поступить в авиапарк главы американской администрации в 2024 году.
Наиболее дорогостоящим проектом из перечисленных Пентагоном стала закупка атомных подводных лодок класса Virginia, затраты на которую составили $161,5 млрд. Общая стоимость "самой дорогой в мире оружейной программы" — закупки многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II — не приводится. Сроки выполнения программ Пентагон также указывает только выборочно в связи с закрытым характером этой информации.
Пентагон отмечает, что именно программа F-35 была "основным драйвером" роста расходов. В 2018 году она подорожала на $25 млрд — одни лишь затраты на приобретение истребителей (в том числе на исследования и разработки, закупки и военное строительство) выросли на $15,3 млрд. Этот рост минобороны связывает с обновлением программного обеспечения Block 4, благодаря которому F-35 сравнивают с "летающим айфоном".
Согласно документу, из $362,4 млрд, необходимых для приобретения истребителей у компании Lockheed Martin, конгресс США уже одобрил около $125 млрд, на 2020 год запланировано $11,3 млрд, а в последующие годы понадобится $226 млрд. Для закупки двигателей к F-35 от компании Pratt & Whitney парламентарии уже одобрили выделение $26 млрд, тогда как на следующий год необходимо $1,7 млрд, а затем еще $38 млрд.
В апреле Bloomberg писал, что с расчетом до 2077 года программа F-35 может обойтись США в $1,196 трлн.
Больше ракет, меньше вертолетов
Объем закупок авиационных крылатых ракет большой дальности JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) за год вырос на 113,4% или $5,3 млрд. Это связано с намерением ВВС США закупить 7200 ракет, что на 4335 больше, чем планировалось изначально. То же самое касается ракет PAC-3 MSE для зенитно-ракетных систем Patriot — затраты на их закупку увеличились на 73,1% (или $6,6 млрд) в связи с планами приобрести 3100 ракет вместо 1723. Оба вида вооружений поставляет Lockheed Martin.
Закупки зенитных ракет Standard Missile-6, которые военно-морской флот США заказывает у компании Raytheon, выросли на $2,7 млрд (31,5%) до $11,5 млрд из-за решения приобрести 2331 ракеты вместо 1800. Программа по приобретению ракет класса "воздух — воздух" AIM-9X-2 Block II также подорожала на 93,2% — с $3,6 млрд до $7 млрд — из-за закупки у Raytheon дополнительных 2678 ракет для военно-морского флота и 2957 ракет для военно-воздушных сил.
Не во всех случаях рост стоимости программы означал рост закупок того или иного вида вооружений. Программа по приобретению тяжелых военно-транспортных вертолетов Boeing CH-47F Chinook подорожала почти на 20% (до $26,9 млрд) из-за планов армии замедлить производство и перевести средства на другие приоритеты. Журналисты ранее писали, что командование сухопутных войск США хочет урезать 186 действующих программ и снизить численность войск, чтобы до 2024 года перенаправить порядка $31 млрд "в новые проекты на случай потенциальных конфликтов с применением обычных вооружений [против] России или Китая".
Артур Громов