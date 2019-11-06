ВТБ с начала года открыл более 360 тыс. брокерских счетов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. ВТБ открыл с начала 2019 года более 360 тыс. новых брокерских счетов. При этом 99% всех брокерских счетов открывается через ВТБ-Онлайн, следует из материалов банка, представленных в ходе пресс-конференции заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

Согласно материалам банка, портфель инвестиционных продуктов ВТБ с начала года вырос на 34% и достиг 920 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка ВТБ за январь - сентябрь 2019 года увеличился по сравнению с концом 2018 года на 14,4% и достиг 3,2 трлн рублей.

Наиболее востребованными у населения кредитными продуктами остаются ипотека и кредиты наличными. По данным на 1 октября доля ВТБ на рынке розничных кредитов составила 18,9%.

В презентации банка отмечается, что ВТБ за 10 месяцев текущего года выдал более 11 тыс. кредитов на 31 млрд рублей ипотечных кредитов с господдержкой для семей с двумя и более детьми.

Ранее в интервью ТАСС Печатников сообщал, что россияне начали чаще вкладывать сбережения в облигации на фоне снижающейся доходности по банковским вкладам. При этом Печатников отмечал дополнительную выгоду, которую можно получить при использовании индивидуального инвестиционного счета (ИИС), предоставляющего его владельцу определенные налоговые льготы, что делает инвестиции в облигации еще более привлекательными.