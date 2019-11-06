В ГД считают, что крупные компании не уйдут из РФ из-за предустановки софта на смартфоны

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Крупные зарубежные компании не уйдут из России в случае принятия законопроекта об обязательной предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV российских приложений. Об этом в среду заявил ТАСС один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев.

"Опасения крупных компаний о том, что они могут уйти с российского рынка из-за предустановок на своих устройствах стороннего ПО, на мой взгляд, не обоснованы. Российский рынок для таких компаний достаточно объемный, терять его было бы неправильно", - сказал депутат.

По его словам, "предустановка отечественного ПО, востребованного российскими пользователями, позволит защитить права потребителя", а также российские разработки, "которые сейчас из-за диктата производителя рискуют оказаться за бортом". "Важно то, что обязательный пакет будет не исключать, а дополнять пакет производителя. А выбор - чем именно пользоваться - сделает сам потребитель", - подчеркнул депутат.

"Выполнение требований по установке обязательного российского ПО и приложений, по мнению специалистов отрасли, не вызовет сложностей и может осуществляться как на стадии производства, так и на стадии предпродажной подготовки устройства", - добавил он. Жигарев также заметил, что перечень самих устройств, приложений и порядок их установки будут определяться правительством.

Российские приложения

Жигарев считает, что российские приложения, которые предполагается в обязательном порядке предустанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV, должны быть конкурентоспособными.

"Безусловно, при отработке законопроекта о предустановке российских приложений должны быть определены ключевые критерии отбора. Это должны быть востребованность, массовость и конкурентоспособность, социальная значимость", - сказал депутат. Так, по его словам, в случае со Smart-TV "это могут быть различные онлайн-кинотеатры".

Жигарев отметил, что сегодня на смартфонах, компьютерах, смарт-часах и смарт-телевизорах "уже установлены приложения зарубежных сервисов", такие как поисковик или почтовый сервис Google. "В нашей стране есть отечественные разработки, которые сегодня пользуются большой популярностью у потребителя и которые сегодня признаны на IТ-рынке - тот же поисковик "Яндекс" или почтовые сервисы "Мэйл" и "Яндекс". Их услугами пользуются десятки миллионов человек. Но при покупке технически сложных устройств вы этих приложений в предустановке не найдете", - констатировал депутат.

По его словам, потребителю нужно дать выбор, какими приложениями пользоваться и что будет для него удобнее. "Во-вторых, это элемент цифровой безопасности. Недавно, как мы помним, компания Google блокировала свои приложения на китайском рынке смартфонов Huawei. Произошло это из-за торговых войн между США и Китаем", - напомнил парламентарий.

Он также обратил внимание на разные предпочтения пользователей из США, Европы и России как по платформам, так и по контентам. Решения производителя могут не совпадать с предпочтениями потребителей, отметил Жигарев.

"Причем когда производитель предустанавливает свой стартовый набор приложений, то непродвинутый пользователь практически повлиять на этот набор не может. То есть фактически пользователю навязывается модель потребления. Это ограничивает возможности пользователя, сокращает возможности российского рынка", - заключил собеседник агентства.

Законопроект о предустановке приложений

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о предустановке российских приложений на смартфоне, компьютеры и смарт-телевизоры. Документ предполагает, что при продаже отдельных видов технически сложных устройств в них должны быть загружены отечественные программы и приложения. Перечень таких устройств, порядок составления и ведения перечня российских программ для таких товаров, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки определяются правительством РФ.

Кабмин поддержал инициативу. В случае принятия закон вступит в силу 1 июля 2020 года.