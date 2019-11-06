В Банке Кипра считают, что ЕС следует рассмотреть отказ от программы "золотых паспортов"

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Евросоюзу, вероятно, пришло время рассмотреть возможность отказа от программы предоставления гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику ("золотой паспорт" или "золотая виза"). Такое мнение высказал в среду Мариос Скандалис, который отвечает за соблюдение регулирующих норм в Банке Кипра. Он выступал в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Я буду называть это не "золотой визой", а программой предоставления гражданства за инвестиции. Это программа ЕС, это не программа Кипра. <...> Она внедрялась Евросоюзом в юрисдикции ЕС. Да, в ней существуют повышенные неизбежные риски. Если страны - участницы ЕС не могут управлять на национальной основе этими неизбежными рисками, то сейчас, вероятно, пришло время ЕС подумать об отказе от этой программы. Это очевидно", - отметил Скандалис.

В свою очередь, также выступавший в центре первый заместитель исполнительного директора Банка Кипра Христакис Патсалидес подчеркнул, что "проблема заключается в практике применения" властями страны данной программы Евросоюза. "Правительство [Кипра] объявило о принятии дополнительных мер, чтобы проявлять должное внимание и не совершать ошибок", - указал он.

Ситуация вокруг "золотых паспортов"

Ранее в среду после заседания кабмина министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис заявил, что власти островной республики намерены лишить гражданства 26 человек, получивших "золотые паспорта" за инвестирование в экономику государства. Как информирует газета Cyprus Mail, Петридис сделал это заявление в продолжение поднятой в октябре темы, когда кабмин пообещал подвергнуть проверке существующую на острове практику предоставления гражданства в обмен на инвестиции и лишить гражданства тех лиц, кому оно было предоставлено на неправовом основании. Программа выдачи "золотых паспортов" была введена на Кипре в 2014 году, когда экономика острова переживала глубокую рецессию. К концу 2018 года благодаря действию этой программы в кипрскую экономику было вложено €6 млрд, "расплатой" за которые стало предоставление кипрского гражданства 4 тыс. зарубежных инвесторов. По данным агентства Bloomberg, среди 26 владельцев "золотых паспортов" девять граждан РФ.

В январе 2019 года Еврокомиссия выразила обеспокоенность системами выдачи Мальтой и Кипром так называемых золотых паспортов гражданам стран, не входящих в Евросоюз.