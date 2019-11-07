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Глава Роскомнадзора назвал утечку персональных данных в Сбербанке "большой бедой"

Глава ведомства Александр Жаров заявил, что не считает это системной проблемой

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор считает утечку персональных данных клиентов Сбербанка несистемной проблемой. Об этом в четверг журналистам сообщил глава ведомства Александр Жаров.

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"То, что произошло - большая беда, конкретный человек сейчас задержан. Никто от этого не застрахован. В данном конкретном случае - это беда, но это не системная проблема. Сбербанк огромные средства вкладывает в защиту информационной безопасности и является экспертом в области информационной безопасности. Данный инцидент исчерпан, человек задержан, полагаю, он понесет заслуженное наказание", - заявил он.

Сотрудники полиции ранее задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, в том числе Сбербанка. Этот мужчина является сотрудником ООО "Национальная служба взысканий", с которым кредитная организация работает по договору. В пресс-службе банка уточнили, что установить подозреваемого в утечке данных удалось при поддержке службы безопасности Сбербанка. Ряд СМИ сообщили, что похищенные данные якобы выставлены на продажу в интернете, однако в Сбербанке назвали это "слухами и домыслами".

Теги
Жаров, Александр АлександровичРоссия
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