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Джек Ма вновь возглавил список самых богатых людей Китая по версии Forbes

Состояние основателя Alibaba оценивается в $38,2 млрд
Основатель компании Alibaba Джек Ма EPA-EFE/Julien de Rosa
Описание
Основатель компании Alibaba Джек Ма
© EPA-EFE/Julien de Rosa

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Основатель китайской корпорации Alibaba, в сентябре официально оставивший пост председателя совета директоров, Джек Ма (Ма Юнь) во второй раз подряд занял первое место в списке самых богатых людей КНР. Список опубликован на сайте американского журнала Forbes.

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Сейчас состояние Джека Ма оценивается в $38,2 млрд - почти на $4 млрд больше, чем в прошлом году. Вторую и третью строчку рейтинга заняли глава телекоммуникационной корпорации Tencent Ма Хуатэн ($36 млрд) и председатель правления крупной девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь ($27,7 млрд).

Компания Alibaba была основана в 1999 году и считается одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Джек Ма покинул свою должность в 20-ю годовщину основания корпорации, 10 сентября 2019 года.

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