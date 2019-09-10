Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку. Кто его заменит и что ждет компанию

"Крестный отец китайского предпринимательства" и "учитель Ма" объявил об уходе еще в 2018 году и задал стандарт того, как стоит уступать руководящие посты

Агентство Bloomberg напомнило, что 10 сентября 2019 года — в день своего 55-летия — основатель Alibaba Group Джек Ма должен уйти в отставку с должности председателя совета директоров. На этом посту его сменит нынешний генеральный директор компании Дэниэл Чжан, а сам Ма еще какое-то время останется в совете директоров — до собрания акционеров в 2020 году. О перестановках в руководстве Alibaba объявила еще год назад. В китайском бизнесе столь ранний уход с руководящих постов — редкость, отмечают СМИ. Даже президент России Владимир Путин во время встречи на Восточном экономическом форуме в 2018 году удивился, что Джек Ма так рано собрался "на пенсию" — с его-то энергией. Предприниматель тогда ответил, что уже не молод — он управлял компанией 19 лет и многого достиг, но есть еще так много вещей, в которых он хотел бы реализовать себя, например, связанных с образованием или благотворительностью. "Золотой стандарт" ухода

Впрочем, по словам самого Джека Ма, он планировал свой уход из компании почти десятилетие, а первые шаги начал предпринимать уже шесть лет назад. Тогда, в мае 2013 года, он ушел с поста генерального директора и уступил его как раз Дэниэлу Чжану. А в 2018 году, анонсировав свой уход, Ма подчеркивал, что "Alibaba никогда не была исключительно компанией Джека Ма, но Джек Ма всегда будет принадлежать Alibaba". И смена управления демонстрирует, что компания переходит на новый уровень корпоративного управления — от той, что опирается на отдельных лиц, к той, что строится на системе организованного мастерства и развитии талантов. По заявлениям самой компании, она строит бизнес, который должен просуществовать не менее 102 лет, чтобы захватить три столетия — XX–XXII века. Это, естественно, требует смены руководства — не раз и не два. Хотя эксперты сомневаются, что Чжан в ближайшее время будет принимать важные решения, не проконсультировавшись с предшественником. То, как Ма уходит из руководства компании, эксперты назвали "золотым стандартом" передачи власти в технологических компаниях. "Он преуспел в том, что не удалось ни Стиву Джобсу, ни Биллу Гейтсу, ни Джерри Янгу (соучредитель Yahoo!), ушел вовремя", — отметил инвестор и профессор Пекинского университета Джеффри Томпсон. Харизматичный крестный отец китайского предпринимательства История успеха Джека Ма (настоящее имя — Ма Юнь) стала легендарной для китайской экономики. В 1999 году он сумел правильно оценить потенциал интернета и основал Alibaba с командой из 17 человек. За 20 лет предприниматель построил самый дорогой в Китае бизнес — с рыночной стоимостью примерно $460 млрд и штатом 66 тыс. сотрудников. По данным Bloomberg Billionaires Index на 10 сентября, Джек Ма занимал 20-е место в списке самых богатых людей мира — с состоянием $41,8 млрд. В опубликованном весной списке Forbes он оказался на 21-м месте, а его капитал журнал оценил в $37,3 млрд. "Уход Ма оставит корпоративный мир Китая без одной из самых харизматичных фигур. Он завоевал известность в стране и по всему миру благодаря дерзким заявлениям и эпатажным выступлениям", — отмечает The Wall Street Journal. Также он известен манерой по-свойски общаться с главами государств и произносить громкие речи на крупных мероприятиях вроде Всемирного экономического форума. "Он — лицо китайского бизнеса внутри страны и за рубежом", — отметил Дункан Кларк, автор книги "Alibaba: дом, который построил Джек Ма". По его словам, теперь тот стремится стать лицом филантропии, защиты окружающей среды и образования. Назад к истокам

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Еще только объявив о своем уходе, Джек Ма — бывший учитель английского языка — заявил, что собирается вновь посвятить себя образованию, "ведь это то, что его радует и что он любит делать". В 2015 году он вместе с еще восемью китайскими бизнесменами основал в Ханчжоу университет (Hupan University), где Ма уже ведет один из основных курсов. Кроме того, Ма останется участником Alibaba Partnership. Это группа, состоящая из руководителей предприятий, входящих в Alibaba Group. Членство в ней позволяет выдвигать, а иногда и просто назначать сотрудников в совете директоров. Что остается после Несмотря на все успехи Alibaba Дэниэлу Чжану достанется далеко не безоблачный бизнес. СМИ собрали списки трудностей, которые придется решать новому руководству. Так, например, агентство Reuters отметило проблемы с расширением Alibaba на международном рынке. Джек Ма обещал, что рано или поздно компания будет получать по крайней мере половину своего дохода за пределами Китая, но этого пока так и не произошло. Reuters назвало так и несостоявшуюся покупку американской системы денежных переводов MoneyGram одним из самых больших разочарований за последнее время. Дочерняя компания Alibaba Ant Financial предлагала за нее $1,2 млрд, но американские власти заблокировали сделку из-за соображений национальной безопасности. Также требует решения проблема с контрафактом на Taobao — зарубежные продавцы предметов роскоши обвиняют площадку в продаже подделок. А с 2017 года она входит в американский список "пиратских рынков", которые нарушают авторские права производителей. Аналитик брокерской компании ICBC International из Гонконга в свою очередь назвал самой большой проблемой Alibaba привлечение новых пользователей. Например, пока два ее национальных конкурента — сайты электронной коммерции JD.com и Pinduoduo — могут воспользоваться популярным сервисом WeChat, чтобы привлечь новых клиентов, у Alibaba таких рычагов давления нет. Кроме того, Alibaba пришлось отложить размещение акций (листинг — прим. ТАСС) на Гонконгской бирже — из-за протестов, которые подрывают политическую и финансовую стабильность. Компания планировала привлечь дополнительные $10−15 млрд на листинге в августе. По предположениям СМИ, следующая попытка может состояться в октябре. Но главное, с чем придется разбираться Дэниэлу Чжану, это замедление роста китайской экономики. По итогам II квартала 2019 года, он составил 6,2% — минимум за 27 лет, пишет Reuters. Дэниэл Чжан хочет "убить" бизнес Alibaba

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