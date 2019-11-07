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Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Минимальная ставка в рамках программы субсидирования составит 7,1%
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

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"Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками, заявки на которые будут поданы с 08.11.2019. Скидка на процентные ставки по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками для кредитов сроком до семи лет составит 2,2 п. п., для кредитов сроком от 12 до 30 лет составит 1 п. п.", - указано в сообщении банка.

Отмечается, что минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,1%.

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